Adana'da 2 sevgilinin evlerinin çatısındaki derme çatma odada kavga etmesi ve kızın çığlık atması, polis ekiplerini alarma geçirdi.



İHA'nın haberine göre, olay, Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki S. isimli genç kız, sevgilisi M.'nin (19) evine gidip çatı katında oturmaya başladı. Çift biraz vakit geçirdikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Bunun üzerine S. ağlayıp, sevgilisine bağırmaya başladı. Çevrede oturan vatandaşlar da 'kadına şiddet olayı var' deyip polis ekiplerine durumu bildirdi.



"SADECE SEVGİLİYİZ, TARTIŞTIK"



Olay yerine gelen polis ekipleri ise evin çatısına çıkıp çift ile görüştü. Bu sırada çatı katındaki derme çatma odaya giren ve yerde bulunan yatak ile kullanılmaz haldeki koltuğu gören polis, ağlayan genç kıza, 'Seni burada zorla mı tutuyorlar' diye sordu. Genç kız ise, "Öyle bir şey yok. Sadece sevgiliyiz. Tartıştık" cevabını verdi.



Bu sırada M.'nin ablası çatıya çıkıp kardeşine hakaret edip, "O kız buraya gelmesin diyorum hep, yine de getiriyorsun" diye tepki gösterdi.



Polis, daha sonra genç kızı ailesine teslim etmek, M.'yi de ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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