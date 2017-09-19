Adana'da bir kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülerek gözaltına alınan zanlı, "Bana boşuna çelik yelek giydirdiler benim suçum yok motorum cinayet işlemiş" dedi

İHA'nın haberine göre olay, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde 27 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre, 12 Mayıs günü B. ile E. aileleri arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Polisin yaptığı operasyonda gözaltına alınan zanlılar tutuklandı. Bu olaydan yaklaşık 15 gün sonra ise ise bu kez Meydan Mahallesi'nde yine B. ile E. ailesi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Bu olaya karışan bir kişi yakalanarak tutuklandı. 27 Ağustos günü de B. ailesinden olduğu ileri sürülen motosikletli iki kişi Kıbrıs Caddesi'ne gelerek E. ailesine yönelik saldırı düzenledi. Ancak yapılan pompalı saldırıda Almanya'dan Adana'ya gelen ve cadde kenarında oturan Rıfat, Kemal ve Cemal Altunç ile arkadaşları Mehmet Nur Demir ve Hüseyin Işık (58) yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve olayla hiçbir ilgisi olmayan şahıslardan Hüseyin Işık hayatını kaybetti.

Polis, yaptığı çalışmada olayı Uğur B., Özgür A. ve O.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Zanlılardan önce Özgür A. ve O.A. yakalanıp adliyeye sevk edildi. Zanlılardan O.A. cinayeti kendisinin işlediğini ileri sürünce tutuklandı. Özgür A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"BANA BOŞUNA ÇELİK YELEK GİYDİRDİLER"

Polis Uğur B.'yi yakalamak için de art arda operasyonlar yaptı. Polis dün gece zanlının Namık Kemal Mahallesi'nde olduğunu belirleyerek burada bir eve baskın yaptı. Zanlı bu evde yakalandı. Polis evde yaptığı aramada pompalı tüfek ele geçirdi. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı suçlamaları kabul etmedi. Zanlı ifadesinin ardından bugün önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlı, burada basın mensuplarının neden gözaltına alındığını sorması üzerine, "Bana boşuna çelik yelek giydirdiler, benim suçum yok motorum cinayet işlemiş" diye yanıt verdi.

Zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.