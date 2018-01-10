Adana'da 2 kız çocuğunu ABD'li askerlere satmaya aracılık ettiği ileri sürülen Avukat Elife Kumak, hakkındaki iddialara ilişkin yargıya başvuracağını belirterek, "Onlar sürekli konuşuyorlar ama ben hiçbir zaman konuşmayacağım. Sadece yargıya konuşacağım" dedi.

İHA'nın haberine göre şu an 25 yaşında olan Seçil Berberoğlu 7 yaşındayken, kardeşi 29 yaşındaki Hatice Berberoğlu ise 3 yaşındayken aileleri tarafından İncirlik Hava Üssü'nde görevli 2 askere satıldı. Hatice'nin isim ve soyismi Michelle Salery, Seçil'in ise Britanny Louisse Quillen olarak değiştirildi. Daha sonra birbirlerini ve biyolojik ailelerini bulan kız kardeşlerin, avukat Elife Kumak aracılığıyla satıldığı iddia edildi.

Elife Kumak, "Bu konuyu yargıya taşıyacağım. Onlar sürekli konuşuyorlar ama ben hiçbir zaman konuşmayacağım. Sadece yargıya konuşacağım" dedi.

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