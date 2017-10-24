Adana'da polis, baskın yaptığı bir evde briket, çorap ve bot içinde ruhsatsız tabanca çıkınca şok oldu.

İHA'nın haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma ekipleri Akkapı Mahallesinde Murat V.'ye ait evde ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Polis eve baskın düzenledi. Uzun namlulu silahlarla evin etrafında polisler önlem alırken diğer polisler evde arama yaptı. Polis evin içini ve bahçesinde her yeri didik didik aradı.

BAHÇEDE KAZI YAPILDI

Polis eline kürek alıp bahçede şüpheli bulduğu yerlerde kazı yaptı. Polis bu aramaları sonucunda bahçedeki bir beton altında briket, çorap ve bot içine saklanmış 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Murat V. polise verdiği ifadede tabancaların kendisine ait olduğunu bir Suriyeliden satın aldığını söyledi. Zanlı gözaltına alınarak emniyete götürülerken polis tabanca ve mermilere el koydu.