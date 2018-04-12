Adana’nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve cumhurbaşkanına hakaret ettiği ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda sosyal paylaşım sitesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası, cumhurbaşkanına hakaret, TCK 301 ve kamu görevlisine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişilere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İHA'nın haberine göre; Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız'ın yönettiği operasyonda mahalleyi abluka altına alan polis ekipleri, zırhlı araçlar ve uzun namlulu silahları ile olası saldırılara karşı sokak giriş ve çıkışlarını tuttu.

Operasyonda; Faysal Ş., Hasan A., Halil K., Lokman Ş., Umut D., Şükrü K., Abdulkadir B. ve Nimet Z. gözaltına alınırken, 2 kişinin de arandığı öğrenildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 5 gram esrar, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve cep telefonları ele geçirildi.

Şüpheliler Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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