Adana'nın Kozan ilçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Celali Fetih Yılmaz balık tutmak için Kilgen Çayın'a gitti.

AA'nın aldığı bilgiye göre, elektrik hattına bağlı kablo ile deredeki suya akım veren Celali Fetih Yılmaz bir süre sonra ise suya temas eden Yılmaz, elektrik akımına kapılarak, yaşamını yitirdi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yılmaz'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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