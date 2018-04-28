Adana'da Emniyet Müdürlüğü'nün fotoğrafını çeken 46 yaşındaki Suriyeli Haccı I. polisi harekete geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda Emniyet Müdürlüğü binasının fotoğrafları bulundu.



Olay, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. Bir minibüsteki sürücünün Adana Emniyet Müdürlüğü'nün fotoğrafını çektiğini gören çevre sakinleri polise haber verdi.

DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine alarma geçen ekipler, aracı bulmak için seferber oldu. Minibüsün kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin etrafında görüldüğü yönünde bilgi alan polisler, çeşitli noktalarda güvenlik önlemi aldı.

Polisin kendisini aradığını fark eden şüpheli, aracı kent merkezindeki bir caminin önüne bırakıp içeriye saklandı. Yapılan çalışmayla şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İsminin Haccı I. olduğu saptanan şüphelinin cep telefonunda Emniyet Müdürlüğü binasına ait fotoğraflar bulundu. Gözaltına alınan Haccı I., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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