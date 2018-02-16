Adana'da toplu taşıma aracında kendilerine yumruk atan işitme engelli genci dövdükleri için önce 1 yıl 10 ay hapis cezası alan sonra tahliye edilen üniversite öğrencisi gençler, herkesten özür dilediklerini söyledi.

İHA'nın haberine göre olay, 11 Ocak'ta, saat 21.45 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan 20 yaşındaki işitme engelli Agit Acun, iş yerinden izin alıp, hastaneye gitti. Hastane çıkışı evine gitmek için toplu taşıma aracına binen Acun, arka koltukta oturan 4 kişi ile yüksek ses çıkardıkları gerekçesiyle tartıştı. Acun tartıştığı gençlerden üniversite öğrencisi Ahmet Günsel'e yumruk atınca kavga başladı. Kavgaya Ahmet Günsel'in üniversite arkadaşları Çağrı Can Çay, İsmail Kaçmaz ile Ahmet Bedir de karıştı.

1 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

İlerleyen günlerde olayın güvenlik kamerası ortaya çıkınca gençler yakalanıp tutuklandı. İlk mahkemede de zanlılara 1 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Ardından hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanık İsmail Kaçmaz'ın ise beraatine karar verdi.

"ENGELLİ OLDUĞUNU BİLSEYDİM VURMAZDIM"

Cezaevi çıkışında ailesine sarılan Günsel, "Yaptığımız hareketi doğru bulmuyoruz. Hayatım boyunca karakolun kapısından içeri girmedim, üniversite öğrencisiyim. Olay anında ilk yumruğu bana Agit attı. Kendisinin engelli olduğunu bilsem vurmazdım" diyerek özür diledi. Çağrı Can Çay ise cezaevinde kaldıkları 1 ayda öğrenimlerinden geri kaldıklarını belirterek, "Böyle olmasını istemezdik, tüm kamuoyundan bizleri affetmelerini istiyoruz, özür dileriz" diye konuştu.

"SANILDIĞI KADAR MASUM DEĞİL"

Günsel Agit'in de sanıldığı kadar masum olmadığını ekledi "Cüzdanımı alıp ceketinin içine koyuyor. Karakol önünde de yine bana ait cüzdanın içerisindeki 280 lira olan burs paramı alıp, cüzdanı atıyor. Sanıldığı kadar masum değil. Yine de tüm Türkiye'den özür dilerim. Paramı çaldığı için ondan ben şikayetçiyim" dedi.

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