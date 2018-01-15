Olay, geçen 10 Ocak Çarşamba günü öğlen saatlerinde Adana'da bir dolmuşta meydana geldi. İddiaya göre İşitme engelli A.A. (20), çalıştığı tekstil firmasında hastalanıp hastaneye gitti. İHA'nın haberine göre; hastaneden çıkıp Seyhan ilçesine bağlı Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için Topel dolmuşuna binen A.A., burada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan lisanslı Kick Boks'cu Ahmet Günsel (20) ve 3 arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebep nedeniyle öldüresiye dövüldü.

KAVGAYI AYIRACAKLARINA OTURUP İZLEDİLER

Bu sırada ise diğer yolcular kavgayı ayırmadan izledi. Korkunç saldırı dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde A. A.'nın bağırarak yardım çığlığı atmasına rağmen 4 kişi tarafından dövülmesi görülüyor.

"CİĞERİM PARÇALANDI"

Olaydan sonra karakola gidip darp raporu alan A. A.'nın yüzünde ve gözlerinde çeşitli morluklar oluşurken açıklamalarda bulunan kanser hastası anne Cihan A., gözyaşlarını tutamayarak, şunları söyledi:

"Nasıl ciğerim parçalanıyor şuanda. Onların annesinin de ciğeri öyle parçalansın. Adalete bırakıyorum onları. İnsan değildir onlar. İnsan olsa böyle yapmazlardı. O izleyenlerde kendisini adam yerine koymasın. Ben olsam kalkardım. İnsan o çığlığı görünce vicdan varsa dayanamazdır. Zaten yarımım yarımım onlar da ciğerimi parçalamış" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK DIŞI BİR OLAY"

Abi İ. A. (28) ise olayı anlatarak, "Kardeşim ben sizi duymuyorum demeye çalıştığı halde 3'ü 4'ü vuruyor kardeşime. Dolmuş şoförü ise kavgayı arkadaşlar arasında olduğunu sandığı için ilk başta ayırmamış ama sonra ayırmış kavgayı. Suçluların birisi Ahmet Günsel cüzdanını düşürüyor orada. Ondan ismini öğreniyoruz. Aranmaları var şuanda ama daha yakalanmadı. İnsanlık dışı bir olay. Kimse araya girmiyor, ayırmıyor. Kardeşimi en çok darp eden Ahmet Günsel lisanslı Kick Boks'cuymuş. Onun her vurduğu silah olarak geçmesi lazım. Gerçekten büyük bir şoktayız" diye konuştu.

Olayla ilgili polisin araştırması sürüyor.

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