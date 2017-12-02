Adana'da eşini 9 yerinden bıçaklayan zanlı yakalandı

Adana'da boşanma davası süren eşini eve dönmediği için geçen hafta 9 yerinden bıçakladığı iddia edilen Serkan T. yakalandı.

İHA'nın haberine göre olay, 26 Kasım Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, Dilek T. Seyhan ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada boşanma davası devam eden eşi Serkan T. tarafından 9 yerinden bıçakladı. T. daha sonra sırra kadem bastı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen T., evlendiklerinin ilk haftasından bu yana alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen kocası tarafından şiddete maruz kaldığını öne sürerek "Yakalayın bu adamı, ölmek istemiyorum" diye isyan etti.

Polisin titiz çalışması sonucunda dün akşam gözaltına alınan T., emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.