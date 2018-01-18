Adana'da eşini bebeğini emzirdiği sırada darp ettiği önü sürülen sanık, ilk duruşmada 5 yıl hapisle cezalandırıldı.
AA'nın haberine göre, Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Ömer B. ve darp ettiği eşi Aysel Kader B. ile sanık avukatı katıldı. Ömer B. savunmasında, olay günü sosyal medyada bir kızla yazıştığı için eşiyle tartıştıklarını iddia etti.
Bu kişinin akrabası olduğunu söylemesine rağmen eşinin hakaret içerikli sözler söylediğini ileri süren sanık, şunları kaydetti:
"Bağırmaya başlayınca banyoya geçtim. Banyonun kapısını tekmeyle açtı. Daha sonra yatak odasına gidip uyudum. Bir saat sonra gelip küfürlü konuşunca, yastığımı alıp salona geçtim. Sabah kendisine kahvaltı hazırladım. Eşim çocuğumuzu emziriyordu. İş görüşmesine gideceğimi söyleyince o da bana 'kızla mı buluşmaya gideceksin' dedi. Eline meyve bıçağını aldı. Bıçağı bırakmasını söyledim. Bırakmayınca omuzuna ve ayağına kemerle vurdum. Bıçakları saklayıp sakinleşmesi için evden çıktım. Pişmanlık duyup iyi olup olmadığına bakmak için eve geri geldim. Bana tokat attı. Ben de kendisine vurdum. Bebek ağlayınca yatak odasına geçti. Bebeğimiz benim sesimle sakinleştiği için kapıyı açmasını istedim. Kapıyı açtı, bebeği sakinleştirip evden çıkarken eşim polisi aradığını söyledi."
"TAHLİYE EDİLMESİNİ İSTİYORUM"
Ömer B, eşini çok sevdiğini, kendisinden özür dilediğini belirtti. Aysel Kader B. ise eşinden şikayetçi olmadı.
Yeni doğum yaptığı için strese girdiğini anlatan Aysel Kader B., "Kıskançlığım oldu. Bebekten dolayı uykusuz kalıyordum, kendime olan güvenim azalmıştı. Eşim beni aldatır kaygısı yaşadım. Bu nedenle üzerine çok gittim. Kendisini çok tahrik etiğim için bana vurdu. Eşimi seviyorum. Ben de yaptıklarımdan dolayı pişmanım. Tahliye edilmesini istiyorum." diye konuştu.
Mahkeme hakimi, sanığa "eziyet etme" suçundan 5 yıl hapis cezası vererek cezada indirim uygulamadı.
Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde 1,5 yıl önce evlendiği eşi 22 yaşındaki Aysel Kader B.'yi 8 Kasım 2017'de darp edip ağır yaraladığı iddia edilen 33 yaşındaki Ömer B. tutuklanmıştı.
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