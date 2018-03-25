Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evli çift G.Ö ve C.Ö. zaman zaman tartışma yaşamaya başladı. DHA'nın haberine göre, eşini aşırı kıskanan C.Ö., dışarı çıkmaması için olay günü sabah erken saatlerde G.Ö.'nün üzerine kapıyı kilitleyerek evden çıktı.

Saatlerce evde mahsur kalan G.Ö., ihtiyaçlarını karşılamak için evden çıkamayınca çilingir çağırıp kapıyı açtırmak istedi. Gelen çilingir kapıyı 50 liraya açacağını söyledi. Genç kadın üzerinde para olmadığını söylemesi üzerine çilingir kapıyı açmadan ayrıldı. Bunun üzerine G.Ö, 155'i arayıp polislerden yardım istedi.

KORKUDAN TİTREDİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis, genç kadın ile görüştü. Demir şebekenin arkasına titreyerek konuşan genç kadın, "Lütfen kocama haber vermeyin. Onu aramayın, beni buradan çıkarın" dedi. Bunun üzerine polisler, G.Ö'yü kurtarmak için şebekeyi kürekle kırdı. Açılan boşluktan dışarı çıkan G.Ö., ağlayarak polis aracına bindi, artık bu evde kalamayacağını belirterek, sığınma evine gitmek isteğini söyledi.

Polis C.Ö.'yü bulmak için çalışma başlattı.

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