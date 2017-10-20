Adana'da bir kadın, eşinin sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü kadını darp etti. Yüzünde tırnak izi olan kadın ise kendisini darp eden kadınla aynı sandalyeye oturmak için kavga ettiklerini söyledi.
Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, F.B. Yedipınar Engelliler Parkı'nda çalışan eşi M.B.'nin çalışma arkadaşı J.Ç. ile sevgili olduğunu öğrendi.
KADINLAR TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİ
F.B., J.Ç.'yi arayarak parkta görüşmek istediğini söyledi. F.B. parka gelen J.Ç.'ye, kocasıyla ilişkisi olduğunu söyleyip, peşini bırakmasını istedi. Bunun üzerine J.Ç. böyle birşey olmadığını söyleyince iki kadın kavga etti. Kadınların saç başa tekme tokat kavgasını gören vatandaşlar polisi aradı.
İKİ KADIN DA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Olay yerine gelen polis iki kadını da polis merkezine götürdü. J.Ç.'nin tırnak darbeleriyle yüzü kan içinde kaldı. F.B.'nin polise verdiği ifadede kavga ettiği kadının eşiyle aynı yerde çalıştığını ve eşinin sevgilisi olduğunu ileri sürüp kavganın bu nedenle çıktığını söylediği öğrenildi.
J.Ç. ise F.B. ile parkta bulunan bir sandalyeye oturma nedeniyle kavga çıktığını kimsenin sevgilisi olmadığını söylediği belirtildi. J.Ç. ifadesinin alınmasının ardından adli tıp birimine götürülerek burada darp raporu aldı. İki kadın da birbirinden şikayetçi oldu.
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