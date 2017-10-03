Adana'da eşi ile ayrı yaşayan 47 yaşındaki Mehmet F. intihar edeceğini söyleyince, polis ve kurtarma ekiplerini harekete geçirdi.

DHA'nın haberine göre olay, merkez Çukurova İlçesi'nde meydana geldi. Eşi ile boşanma aşamasında olan Mehmet F. ilaç içip intihar edeceğini söyleyerek polisi aradı. Kısa sürede Mehmet F.'nin yalnız yaşadığı yere eve gelen ekipler kapıyı çaldı. Işığın yandığını ve müzik sesi gelmesine rağmen kapının açılmaması üzeri polis Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekiplerini aradı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İntihar olasılığı üzerine sokağa ambulans istedi. Olay yerine gelen CANKUR, evin penceresini levye ile açarak içeri girdi. Bu sırada mahalle sakinleri sokakta toplandı. Pencerenin açılmasıyla eve giren polis içeride kimsenin olmadığı gördü. Kısa süre paniğe kapılanlar rahat bir nefes aldı. Polis evde olmayan Mehmet F.'yi bulmak için çalışma başlattı.





