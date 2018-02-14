Adana'da sokak ortasında eski eşi tarafından öldürülen Zühal Kırlangıç'ın cenazesi yakınları tarafından adli tıp kurumundan teslim alındı. Kadının arkadaşı, "Eski eşi sürekli öldüreceğim diyordu, sonunda yaptı. Zuhal'i zaten saplantı haline getirmişti" dedi.

İHA'nın haberine göre, Mahmut Demirci ile Zühal Kırlangıç anlaşamayarak boşandı. Ancak Demirci bir türlü eşinin peşini bırakmadı. Demirci, sürekli Kırlangıç'ı arayarak onu çok sevdiğini yeniden bir araya gelmek istediğini söyledi. Ancak buna rağmen Kırlangıç her defasında eski eşini reddetti.

"SAPLANTI HALİNE GETİRDİ"

Demirci, eski eşine son zamanlarda ise sürekli 'Seni öldüreceğim' diye telefonlar etmeye başladı. Dün ise Kırlangıç'ı takip ederek Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda yakalayan Demirci onun yanına gelerek pompalı tüfeği çıkartıp önce eski eşinin kalbine sonrada kendi kalbine sıktı. Kırlangıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Öğlen saatlerinde Zühal Kırlangıç'ın kız kardeşi ve arkadaşları tarafından alınan cenazenin Buruk Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan Kırlangıç'ın erkek arkadaşı ise gazetecilere açıklama yaparak Mahmut Demirci'nin Zühal Kırlangıç'ı saplantı haline getirdiğini söyleyerek, "Seni öldüreceğim diyordu sonunda yaptı" diye konuştu.

Mahmut Demirci'nin ise tedavisi hastanede sürüyor.

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