Adana'da tartıştığı eski kocasını sıcak su döküp, satırla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan kadın hakkında 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde 29 Kasım 2017'de sabah kahvaltısı sırasında tartıştığı eski eşi Ayhan A'yı (42) üzerine sıcak su döküp satırla öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine S. (40) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tutuklu şüpheli için "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs", Ayhan A. hakkında ise "kasten yaralama" suçundan iddianame hazırladı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

İddianamede, Emine S'nin 20 yıl, eski eşini yaraladığı iddia edilen Ayhan A'nın ise 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

AA'nın haberine göre; olay günü Ayhan A'nın birkaç gün kalmak için eski eşinin evine gittiği belirtilen iddianamede, olay anı şöyle anlatıldı:

"Sabah kahvaltı yaptıkları anda Emine ile Ayhan tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayhan, bıçakla Emine'nin üzerine saldırıp boğuşmaya başladılar. Emine, Ayhan'ın üzerine sıcak su döküp, eline aldığı satırla vücudunun değişik yerlerine vurmaya başladı. Bunun üzerine Ayhan tuvalete girerek kapıyı kilitleyip cep telefonuyla polisi ve sağlık ekibini aradı. Eve gelen polisler Ayhan'ı eski eşinin elinden kurtarıp hastaneye kaldırdı."

İddianamede, Ayhan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Emine S'nin ise basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığı belirtildi.

Emine S. iddianamede yer alan savunmasında, oğlunun özel okul masrafı nedeniyle eski eşiyle tartıştığı aktararak, Ayhan A'nın bıçakla kendisine saldırdığını öne sürdü.

Bu sırada kendini korumaya çalıştığını savunan Emine S, "Kendimi kurtarmak için elime ne gelirse atmaya başladım. Bu arada mutfağa kaçtım. Ayhan peşimden geldi. Boğuşma sırasında kahvaltı için hazırladığım, ocak üzerinde bulunan çaydanlıktaki sıcak su ikimizin üzerine döküldü. Benim kolum yandı. Bu sırada Ayhan bana saldırmaya devam ediyordu. Ben de elime ne geçerse vurmaya başladım, satırla vurup vurmadığımı hatırlamıyorum. Daha sonra elinden kurtuldum, adliyeye gittim, polisler beni aldı."

Ayhan A. ise hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER