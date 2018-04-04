Adana'da tartıştığı eski kocasını sıcak su ve kızgın yağ döküp, satırla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan kadınının yargılanmasına başlandı.
Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu Emine S. ile S.’ı olay sırasında hafif şekilde yaraladığı iddiasıyla tutuksuz olan eski eşi Ayhan A. ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanıklara haklarındaki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunmalarını yapmak üzere söz hakkı verdi. S., A.'den şikayetçi olduğunu söyledi.
"KENDİMİ KORUDUM"
Olay günü eski eşinin sabaha karşı eve geldiğini ve polis baskınından kaçtığını belirtip cep telefonunu kendisine vererek, "Bana bir şey olursa cep telefonumu yok et" dediğini öne süren S., şöyle konuştu:
"Oğlum okula gittikten sonra nafaka yüzünden tartıştık. Sürekli nafaka ödediği için 'İstediğim zaman eve gelirim' dedi. Tartışma kavgaya dönüştü. Mutfağa gidip bıçağı aldı. Aramızda boğuşma oldu. Beni itti, saçımı çekti. Bıçak salladı. Hatta karın bölgemde çizikler oluştu. Ben de kendimi korumak için neresine neyle vurduğumu hatırlamıyorum. O sırada ocaktaki kızgın yağ ve sıcak su döküldü. Ben de yandım. Kasıtlı dökmedim. Arbede sırasında satırla da vurmuş olabilirim. Olayı dramatik hale getirmek için suç unsurlarını dağıtarak mizansen hazırlamış. Çocuklarıma beni yıllarca cezaevinden çıkarttırmayacağını, süründürmek için elinden geleni yapacağını söylemiş. Kasıtlı olmadı. Kendimi korudum."
YARA İZLERİNİ GÖSTERDİ
Ayhan A. ise savunmasını yaparken üzerindeki kıyafeti çıkartıp vücudundaki yanık yara izlerini mahkeme heyetine gösterdi. Boşanmalarına rağmen 10 yıldır eşiyle birlikte aynı evde yaşadıklarını, nafaka tartışması iddiasının ise gerçek olmadığı ileri süren A., aralarındaki tartışmanın Emine S.'ın bir gardiyanla mesajlaşmasından kaynaklandığını savundu. Eski eşini kendisine saldırdığını öne süren A., kaçıp saklandığı tuvaletten polisi arayarak yardım istediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, tarafların dinletmek istedikleri tanıkların davaya etkisinin olmayacağını belirterek bu talebi reddetti. Dava dosyasında başka araştırılacak husus kalmaması üzerine mahkeme savcısı mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında sanık S.’ın "öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını, A.'in ise meşru müdafaada bulunduğunu belirtip beraatını talep etti.
Sanık avukatları, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanık Emine S.'ın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı karar için erteledi.
Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde 29 Kasım 2017'de sabah kahvaltısı sırasında tartıştığı eski eşi Ayhan A.'in üzerine sıcak su ve kızgın yağ döküp satırla öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine S. hakkında 20 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.
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