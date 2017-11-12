Adana'da eski koca dehşeti! 1 ölü, 1 yaralı

Adana'daki olay, dün saat 21.30 sıralarında Çukurova İlçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Nuh Murat Uludemir, yolda yürürken bir süre önce boşandığı L.D. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Volkan Dal ile karşılaştı.

DHA'nın haberine göre; Uludemir, yanındaki tabancayı çekip, L.D. ile Dal'a birer el ateş etti. L.D. ile Volkan Dal kanlar içerisinde yere yığılırken, kaçmaya çalışan Nuh Murat Demirci, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Volkan Dal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

L.D.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Zanlı N.M.D'nin Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Polis ekipleri tarafından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

L.D'ye şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı hakkında, boşanma işlemlerinin ardından mahkeme kararıyla eski eşine yaklaşmama kararı verildiği öğrenildi. Zanlının Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki otobüs duraklarına geldiği sırada eski eşi L.D. ile V.D'yi tesadüfen görmesinin ardından olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.