Adana'da tarla içinde kafasından ve boynundan vurularak öldürülen şahsın, bir kadınla bir süre önce sevgili olup ayrıldığı ve onu rahatsız ettiği için eski kocası ve yeni sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, yönetici asistanı olan Emine Tunç (34), 2000 yılında perde dikim işi yapan Osman Ç. (41) ile evlendi. Bu evlilikten 1 kız 1 erkek çocuğu olan genç kadın anlaşamadığı için Ç.'yle 5 yıl önce ayrıldı. Genç kadın bir süre sonra Serdar Ağırağaç'la (41) tanışarak sevgili oldu. Ağırağaç'la resmi nikahsız olarak yaşayan genç kadın, sosyal medya üzerinden 2 çocuk babası Nihat Y.'le arkadaş oldu. Bir süre sonra ise Ağırağaç'tan ayrılan Emine T., Nihat Y.'le aşk yaşamaya başladı.

Terk edilmeyi hazmedemeyen Serdar Ağırağaç, Emine T.'yi "Geri dön yoksa çocuklarını öldürürüm" diyerek tehdit etmeye başladı. Çocuklarına bir şey olmasından korkan genç kadın durumu bir taraftan eski eşi Osman Ç.'ye diğer taraftan da beraber yaşadığı Nihat Y.'ye anlattı. İki adam Emine T.'nin eski sevgilisi Serdar Ağırağaç'ı her yerde aramaya başladı. Serdar Ağırağaç'a ilk ulaşan genç kadının eski eşi Osman Ç. oldu.

ESKİ KOCA, YENİ SEVGİLİYE HABER VERDİ

Ç., İhsan B. (23) ve Gökhan K.'la (26) birlikte Sedar Ağırağaç'ı darp ederek bindirdikleri araçla kaçırdı. Osman Ç. telefonla aradığı Nihat Y.'ye "Serdar elimizde" diyerek haber verdi. Nihat Y., Ç.'ye kız arkadaşını rahatsız eden Serdar Ağırağaç'ı verdiği adrese getirmesini istedi. Verilen adrese getirilen Serdar Ağırağaç, Y. ve Abdülhalim A. tarafından önce darp edildi. Kaçmaya çalışan şahıs Nihat Y. tarafından önce boynundan sonra şakağından vurularak öldürüldü. Cesedi boş bir araziye atan zanlılar kayıplara karıştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, cinayet sonrası Mehmet Emin Y.'yle Diyarbakır'ın Silvan ilçesine kaçan katil zanlısı Nihat Y.'yi yakalayarak Adana'ya getirdi. Olayla ilgili azmettirici Emine T. ve katil zanlısı Nihat Y.'le birlikte 7 kişi gözaltına alınırken Osman Ç. kayıplara karıştı.

Gözaltına alınan Emine T.'nin, "Serdar tekrar benle birlikte olmak istiyordu. Aksi takdirde beni ve çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyordu. Bende durumu boşandığım eşime ve şu an birlikte yaşadığım Nihat'a anlattım" dediği öğrenildi.

Katil zanlısı Nihat Y.'nin ise; "Emine Serdar'ı bana önce ağabeyi olarak tanıttı. Daha sonra bende önceki sevgili olduğunu öğrendim. Hatta bunun yüzünden bebeğimizi kaybetti. Emine'yi tehdit ettiğini öğrendim. Boşandığı eşi Osman, Serdar'ı bulunca bana getirdi. Tartıştık ve kaçmaya çalışınca vurdum" diye ifade verdiği belirlendi.

Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Zanlılardan aralarında Nihat Y.'nin de olduğu 4 kişi tutuklanırken, Emine T. ev hapsi iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.