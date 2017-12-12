Adana'da bir fabrikada çıkan yangın korku yarattı. Merkez Yüreğir İlçesi'nde Seyhan mahallesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen duman ve alevler kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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