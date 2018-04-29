İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik istihbari çalışmalar neticesi merkez Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi ve Çukurova ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan iki eve operasyon düzenledi.

AA'nın aktardığına göre; operasyonda örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde M.Ö, E.S, İ.M. ve E.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların, örgütün üst düzey sorumlularından oldukları ve talimatları Pensilvanya'dan aldıkları ileri sürüldü.

Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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