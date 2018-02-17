İstanbul'da 6 yıl önce patronunun eşini kaçıran bir kişi, patronu ile kardeşi tarafından silah ve tüfekli vurulunca "beni öldürme" diye yalvardı ancak ölmekten kurtulamadı.

İHA'nın haberine göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 Şubat günü saat 17.30 sıralarında motosiklet ile giden 28 yaşındaki Serhat Demir bir otomobilden sıkılan tabanca ve pompalı tüfekle ağır yaralandı. Demir, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Demir'in ölmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda polis, otomobilin kaçış güzergahında yaklaşık 40 güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda polis ekipleri, cinayeti 30 yaşındaki Davut T. ile ağabeyi 31 yaşındaki Habib T.'nin birlikte işlediğini onlara ise 39 yaşındaki Nedim Ö., 25 yaşındaki Mehmet Ö. ve Ahmet T.'nin yardım ettiğini belirledi. Polis yaptığı operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.

EŞİNİ KAÇIRDI

Polis, zanlıları yakalayınca cinayetin nedeni de ortaya çıktı. Serhat Demir'in bundan 6 yıl önce İstanbul'a giderek midyecilik yapan Davut T.'nin yanında işe girdiği, bir süre sonrada Demir'in Davut T.'nin eşi Halise S.ile sevgili olduğu ve onu kaçırarak Adana'ya getirdiği öğrenildi. Bunun üzerine Davut T.'nin eşini boşadığı ancak kin güttüğü tespit edildi. Serhat Demir ile Halise S.'nin evlenip boşandığı ve başkalarıyla evlendikleri belirlendi.

AKRABALARININ DÜĞÜNÜNE GELDİLER, KANLI PLAN YAPTILAR

Yapılan sorgulamada Davut T.'nin Adana'ya ağabeyleri Habib T. ile Ahmet T. ile birlikte akrabalarının düğününe geldiği, bu sırada da düğüne gelmişken 6 yıl önce eşini kaçıran işçisini de öldürmeyi planladıkları öğrenildi. Kardeşlerin Ahmet T.'nin otomobilini alıp plakasını çamurla kapattığı, Serhat Demir'in çalıştığı iş yerini Mehmet Ö.'den öğrenerek takibe başladığı tespit edildi. Ayrıca Davut ve Habib T.'nin Serhat Demir'i öldürmek için pusu kurduğu ancak Demir'in kaçmayı başardığını da öğrenildi.



"BENİ ÖLDÜRMEYİN" DİYE YALVARDI

Davut T. ile Habib T. 13 Şubat günü Demir'i yine takip edip bu kez otomobil ile motosikletle giden Demir'i çarpıp onu yere düşürdükten sonra tabanca ve pompalı tüfekle yakından ateş ettiği belirlendi. Ayrıca ağabey ve kardeşin Demir'in belden aşağısına ateş ettiği bu sırada da Demir'in "Beni öldürmeyi, ne olur bana kıymayın, beni Halise kandırdı" dediği belirlendi. Ancak buna rağmen ağabey ve kardeşin ateş etmeye devam ettiği daha sonra da plakası çamurla kaplanan otomobille kaçtıkları öğrenildi.

Zanlılar emniyette sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

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