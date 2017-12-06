Adana'da gelin arabasından düğün takıları çalındı (VİDEO)

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gelin arabasından içinde 15 bin lira değerinde altın bulunan çantayı çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

FOTOĞRAF ÇEKİMİNE GİTMİŞLERDİ! TAKILARI ÇALINDI

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, düğün öncesi 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan Doğal Park’a fotoğraf çekimine giden Gürkan ve Melike Öge çifti, döndüklerinde park halindeki otomobillerinin camının kırık olduğunu ve içinde takıların bulunduğu çantanın çalındığı fark etti.

POLİS EKİPLERİ KAMERALARI İNCELEDİ

Çift, toplam 15 bin lira değerindeki 5 bilezik, 2 çeyrek altın, bir künye ve küpe olan çantanın çalındığını belirterek polise başvurdu.

İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

HIRSIZ CAMI KIRARAK ÇALMIŞ

Ekipler, plakası belirlenemeyen bir otomobilin, gelin arabasının yanına yaklaştığını, bu araçtan inen bir şüphelinin camı kırarak arka koltuktaki çantayı alarak hızla kaçtığını tespit etti.

Otomobilin arka bagaj kısmında aksesuar olduğunu ve arka lambalarından birinin diğerine göre daha güçlü yandığını tespit eden polis, bu doğrultuda yaptığı çalışmada hırsızlıkta kullanılan aracın Cevahir K’ye (18) ait olduğunu belirledi.

HIRSIZ TUTUKLANDI

Polis, şüpheli Cevahir K'yi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ne düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

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