Adana'da genç kadın sokağa çıktı diye dayak yedi, polise sığındı

Adana'da tek başına dışarı çıktığı için eşinden dayak yiyen 23 yaşındaki Meryem A., 2 yaşındaki kızı ile birlikte polise sığındı.
DHA'nın haberine göre, Merkez Yüreğir ilçesinde oturan Meryem A. kızıyla birlikte sokağa çıkıp gezdi. Akşam eve geldiğinde eşinin dışarı çıktığını öğrenen İsa A., tartıştığı Meryem A.'yı iddiaya göre dövdü. Meryem A., kızını da yanına alarak evden ayrıldı.
BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYİNCE EŞİNİN AKRABALARI DEVREYE GİRDİ
Genç kadın, eşinden boşanmak istediğini söyleyince İsa A.'nın yakınları araya girerek Meryem A.'yı tekrar eve getirdi. Polisi arayan Meryem A., şiddet uygulayan eşi ve kendisini tehdit ettiklerini öne sürdüğü akrabalarından şikayetçi oldu.
EŞİ VE 3 AKRABASI GÖZALTINA ALINDI, GENÇ ANNE, KIZI İLE BİRLİKTE SIĞINMA EVİNE GÖTÜRÜLDÜ
Can güvenliği olmadığını belirten Meryem A.'nın başvurusu üzerine eve giden polis, genç kadını, kızı ile birlikte alarak sığınma evine götürdü. İsa A. ve 3 akrabası gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.
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