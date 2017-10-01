Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Fatma Durak'a çarparak ölümüne neden olan, kaza sonrası da kaçan sürücü 15 yaşındaki Yağmur Ö., yakalandı.
DHA'nın haberine göre, kaza, 28 Eylül'de merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Yeğeni Eren Yıldırım ile yürüyüşe çıkan Fatma Durak'a yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobil çarptı. Genç kadın, çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savrulurken, otomobil refüjdeki uyarı levhasını devirip 50 metre ileride durdu. Duran otomobilin şoför koltuğunda oturan kadın sürücü ile yolcu konumundaki bir erkek yer değiştirdikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Durak ise, kaldırıldığı hastanede öldü.
KAZA SONRASI DİREKSİYONA GEÇEREK KAÇAN KİŞİ HER YERDE ARANIYOR
Kaza ardından kaçan otomobil ve içindekileri bulmak için çalışma başlatan polis, yaklaşık 200 güvenlik kamerasını ve kaza sırasında otomobilden düşen parçalarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası kazaya karıştığı saptanan 33 DYT 71 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi'ndeki bir bahçede üstü örtülü halde bulundu.
Kaza anında otomobilin sürücüsü olduğu belirlenen Yağmur Ö. de, Sarıçam İlçesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı evde yakalandı. Kaza anında Yağmur Ö.'nün yanında bulunan ve kaza sonrası otomobilin direksiyonuna geçerek kaçan Murat G. ise her yerde aranıyor.
"ARKADAŞIM BANA ARABA KULLANMAYI ÖĞRETİYORDU"
İlk sorgusunda kazayı kendisinin yaptığını itiraf eden Yağmur Ö.'nün, "Arkadaşım Murat G. bana araba kullanmayı öğretiyordu. Zaman zaman bana arabasını verir, sürmeyi öğretirdi" dediği öğrenildi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Yağmur Ö., gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken adliyeye sevk edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.