Göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Adana'da, bir inşaatın atık su borusunun döşenmesi sırasında meydana gelen göçükte altına kalan 2 işçi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesindeki bir inşaatın atık su borusunu döşeyen işçiler Yusuf Zeytun ve Mesut Beyaz, yaşanan göçükte toprak altında kaldı.

Diğer inşaat işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekibi sevk edildi. Bir göçük daha yaşanmaması için önlem alan ekipler, işçileri toprak altından çıkardı. Göçükten çıktıktan sonra şok geçiren Yusuf Zeytunu ekipler teskin ederek, elleri ile su içirdiler.

Yaralılardan Mesut Beyaz özel bir hastaneye kaldırılırken, Yusuf Zeytun ise Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İşçilerden Beyazın hayati tehlikesi bulunduğu, Zeytunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.