Adana'nın Çukurova ilçesinde bir parkta, yarısı toprağa gömülmüş bataniyeye sarılı halde kedi ölüsü bulundu. Kediyi sahibi olduğu anlaşılan bir veterinerin gömdüğü ortaya çıktı.

Çukurova ilçesindeki Doğal Park'ta yürüyüş yapanlar, kaldırım kenarında yarısı toprağa gömülmüş bataniyeyi görünce, şüphelenip durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Parka gelen ekipler, battaniyeye sarılı patlayıcı olabileceği ihtimaliyle bomba ihma ekibini çağırdı, park da giriş ve çıkışlara kapatıldı.

DHA'nın haberine göre, battaniyenin içinde bebek cesedi de olabileceğini düşünenen ekipler, çevredeki vatandaşların ifadesini almaya başladı. Bu sırada, parka Veteriner Mahir Kaya geldi. Polislere battaniyenin içinde kedi olduğunu söyleyen Kaya, ! dedi.

Polisler, Kaya'ya battaniyeyi açmasını söyledi. Kaya'nın açtığı battaniyede kedi ölüsü olduğu belirlendi. Özür dileyen Mahir Kaya, ifadasi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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