Adana'da birinin üvey annesi, diğerinin ise teyzesi olan kadına bakmak için iki aile arasında yaşanan "Biz daha iyi bakarız" tartışması sonucu çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde 6 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Yunus Emre S. teyzesi 83 yaşındaki Hayriye K.'yı yaklaşık 15 gün önce üvey oğlu 28 yaşındaki Ahmet K.'nın evinden alarak babası 48 yaşındaki Ahmet S.'nin evine getirdi. Hayriye K. dizlerinden rahatsızlanınca Yunus Emre S. kadını hastaneye götürdü. Doktor kadının dizinden ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine S. ailesi bu durumu K. ailesine haber verdi. K. ailesinde bir kişi doktor olduğu için kadının yaşlı olduğunu ameliyat sırasında hayatını kaybedebileceğini bu nedenle iyice araştırılması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Ahmet K., çok sevdiği ve kendisine öz annesi gibi bakan Hayriye K.'yı Yunus Emre S.'nin evinden alıp daha iyi bir doktora götürmek istedi. Eve gelip Hayriye K.'yı, Ahmet K. alınca taraflar arasında "siz iyi bakamadınız" kavgası çıktı. Bunun üzerine Ahmet K., S. ailesine küfredince Yunus Emre S., Ahmet K.'ya saldırdı. Kısa süren kavganın ardından taraflar ayrıldı. Ancak iddiaya göre Ahmet K. eve gidip pompalı tüfek getirdi.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Bunun üzerine kavgaya baba Ahmet S., akrabaları Mikail S. Ahmet T. ve Enes T. katıldı. Damatları öğretmen Ahmet S. ise kavgayı ayırmak istedi. Ancak buna rağmen Ahmet K. kalbinden bıçaklandı. Yaralanan Ahmet K., otomobiline binerek yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki özel bir hastaneye gitti. Hastaneye alınan K.'nun kalbinin durduğu belirlenerek duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Ameliyata alınan K., bir süre sonra hayatını kaybetti.

AYNI HASTANEYE GELİNCE YAKALANDILAR

Bu arada kavgada yaşlı kadın fenalık geçirdi. Kavgaya karışan baba-oğul ve bir kadın, bayılan yakınlarını ölen şahsın olduğu hastaneye getirdi. Hastane yetkililerine de kadın "Biz az önce bıçakla yaralanan şahısla kavga eden şahıslarız. Bizi aynı yere götürmeyin" dedi. Bu sırada K. hayatını kaybedince hastane yönetimi durumu polise bildirdi. Polis, hemen olay yerine gelip baba ve oğlu burada gözaltına aldı.

Polis, baba Ahmet ile oğlu Yunus Emre S.'yle kavgaya karıştığı ileri sürülen 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltında baba Ahmet S. bıçağı kendisinin kullandığını Yunus Emre S. ise K.'yı kendisinin öldürdüğünü ileri sürdü. İfadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan baba Ahmet S. tutuklanırken oğlu Yunus Emre S. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 5 zanlı ise savcılıktan serbest kaldı.

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