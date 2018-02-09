Adana'da polis, aradığı firari hükümlüyü seyislik yaptığını tespit ettiği hipodromda yakaladı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkındaki 13 yıl 9 ay hapis cezası kesinleşen Avni Turan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Turan'ın hipodromda seyislik yaptığını belirledi.



Adrese giden ekipler, firari hükümlüyü bakımından sorumlu atla ilgilenirken buldu. Polis, kendilerini fark edip kaçmaya çalışan Turan'ı kovalamaca sonucu yakaladı.



Emniyete götürülen hükümlü, daha sonra sevk edildiği adliyede işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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