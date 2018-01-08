Adana'da haczedilerek satışa çıkarılan kamyonunu geri almak amacıyla ihaleye girmek isteyen kişiyi darp ettikleri öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.



AA'nın haberine göre, nakliyat işiyle uğraşan Cabbar Karaca’ya ait kamyon, borçları yüzünden haczedildi. Karaca, kamyonunu geri almak için ihaleye girmek istedi. İhaleye girmesi halinde kendisinden 15 bin lira isteyen şüphelilere ödeme yapmayı kabul etmeyen Karaca, Adana Adliyesi yakınındaki İnönü Parkı'nda darp edildi. Çevredekiler ve polislerin müdahale ettiği olay sonrası, Karaca'yı darp ederek yaraladıkları öne sürülen Hüseyin G. ile Murat A. gözaltına alındı.



Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelilerin, "İhaleye girmeyeceksin, gireceksen de bize 15 bin lira vereceksin" diyerek kendisinden haraç istediklerini iddia etti.

"SENİ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜRÜZ"



Para vermeyeceğini söyleyince "Seni ve çocuklarını öldürürüz." denilerek tehdit edildiğini öne süren Karaca, "İhaleye korkumdan giremedim. Avukatın yanına gittim. Beni takip etmişler. Avukat ile görüşüp giderken Hüseyin G. ile Murat A. önümü kesti. Hüseyin bıçakla saldırdı, Murat da yüzümü parçaladı. Bunlar 5-6 kişi, çeteler. Benim ve çocuklarımın başına bir şey gelirse sorumluları bunlardır." diye konuştu.



Karaca, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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