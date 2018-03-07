Adana'da bir ilkokulda hademenin 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine kadın veliler ilkokulun önünde eylem yapıp, imza topladı. Kadın veliler, kendilerine tepki gösteren zanlının yakınlarıyla da tartıştı.
İddiaya göre, 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki S.K. okuldan eve gelince annesine, kendisini okulda hademe olarak görev yapan A.K.'nin yanağından öptüğünü söyledi. Bunun üzerine anne hemen okula gidip bu durumu rehber öğretmene anlattı. Rehber öğretmen de konuyu müdüre iletince okula polis çağrıldı. Polis A.K.'yı ve kız çocuğunun annesini polis merkezine götürdü. Kız çocuğu çocuk şube müdürlüğüne götürülerek burada psikolog ile sohbet etme yöntemiyle ifadesi alındı.
BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI
Bir süre sonra da polis merkezine kız çocuğunun babası Ö.K. çağrıldı. Baba polis merkezine gelerek verdiği ifadesinde hademeyi tanıdığını söyleyerek, "Ben uzun süredir bu hademeyi tanırım, okulda sıkma da satar. O benim çocuğumu taciz etmiş olamaz. Benim çocuğumu öpmüşse de o masum bir öpücüktür onu taciz etmek için değil sevmek için öpmüştür" diyerek şikayetçi olmadı.
Bunun üzerine zanlı da taciz etmek için değil sevmek için öptüğünü söyledi. Zanlı, ailenin şikayetçi olmamasına rağmen adliyeye sevk edildi. Zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
VELİLER İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI
Bu arada okulda taciz iddiası diğer veliler tarafından duyuldu. Bunu duyan özellikle kadın veliler hemen okula koştu. Çocukları aynı okulda okuduğu için tedirgin olan kadınlar okul kapısı önünde toplanıp hem taciz iddiasını kınadı hem de bu tür olayların yaşanmaması için okulda güvenliğin sağlanmasını talep ederek, imza kampanyası başlattı. Okula gelen kadınlar tek tek imza attı.
"BÖYLE BİR İDDİA VAR VE TEDİRGİNİZ"
Bu arada okul önünde kadın veliler toplanmaya başlayınca çocuğu taciz ettiği ileri sürülen hademenin iki erkek yeğeni okul önüne geldi. Amcalarının çok ağır bir suçlama ile karşı karşıya kaldığını söyleyen yeğenler, bunun bir iftira olduğunu ileri sürdü. Amcalarının böyle çirkin bir olay yapması halinde cezasını kendilerinin vereceğini söyleyen şahıslara kadın veliler de, "Bizim burada çocuklarımız okuyor böyle bir iddia var biz de tedirginiz" diye tepki verdi. Bu tepki üzerine iki kişi kadınlara bağırarak oyuna geldiklerini, kadroya geçileceği için amcalarına iftira atıldığını söyledi. Bir süre kadın veliler ve iki erkek arasında sözlü tartışma oldu. Kadınların okulun bahçesine girmesiyle tartışma sona erdi.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerinin de konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
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