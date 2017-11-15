Adana'da işyerine yapılan baskında 7 bomba bulundu

Adana'da 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülerek aranan şahsın yakalanması için bir iş yerine yapılan operasyonda çekmeceye yapılan gizli çekmecede el yapımı 7 bomba bulundu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, 11 Eylül günü Kurtuluş Mahallesi, Ziya Paşa Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi de yaralanmıştı. Bu olayla ilgili polis yaptığı çalışmada 8 kişiyi gözaltına almış, 6 kişi tutuklanmıştı. Polisin olaya karıştığını belirlediği Kemal D. ise o günden sonra her yerde aranmaya başlandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri Kemal D.'nin bir işyerine girdiğini belirledi. Polis arama kararı aldıktan sonra, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki işyerine baskın yaptı. Baskında işyeri didik didik arandı. Ancak Kemal D. bulunamadı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis işyerinde aramaya devam ederken çalışanlardan şüphelenip masanın çekmecelerini de aradı. Çekmeceler açıldığında çekmecenin yan tarafından açılan gizli bir çekemece fark edildi. Açılan gizli çekmecede el yapımı 7 bomba çıktı. Polis olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırarak gerekli incelenmenin yapılmasını istedi. Yapılan incelemede bomba imha uzmanları el yapımı bombaların sıradan bir bomba olmadığını bir saldırıda kullanılabilecek düzeyde olduğunu bildirdi. Bunun üzerine iş yerinde bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Bombalara ise bomba imha ekibi el koyup imha etti. Kemal D. ise her yerde hala aranıyor.