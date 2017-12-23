Adana'da 28 yaşındaki Gamze İlhan, tartıştığı resmi nikahsız eşi Soner U. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı kaçtı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in aktardığı bilgilere göre olay Adana Merkez Çukurova İlçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki Gamze İlhan imam nikahlı eşi Soner U. ile evde yakınları varken bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutafa giderek eline bıçak alan Soner U. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Evde bulunan yakınları durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Ambulans ile yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gamze İlhan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan katil zanlısı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

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