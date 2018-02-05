Suriye'de süren iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Adana'ya gelen 10 yaşındaki bir çocuk, okula gitmesi gerekirken eve ekmek götürmek için boyundan büyük el arabasıyla saatlerce atık kağıt toplayıp, arabanın içinde uyuyakaldı.
Tüm Türkiye'de bugün 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren okullarının yolunu tuttu. Ancak Suriye'de yaklaşık 7 yıldır süren iç savaş nedeniyle aileleriyle birlikte Adana'ya göç eden bazı çocuklar ise okula gitmek yerine sabahın erken saatlerinde boylarından büyük el arabalarıyla ev ekonomisine katkıda bulunmak için yollara düştü. Bunlardan biri de yaklaşık 1 ay önce anne, babası ve kardeşleriyle savaştan kaçıp Adana'ya gelen 10 yaşındaki Ahmet Muri. Halep'te 3. sınıfa giden ve mutlu bir ailesi olan Muri, savaşa 7 yıl boyunca dayandı ancak en son bombalara artık karşı koyamayan aile evini, eşyalarını, Muri ise okulunu geride bırakıp Adana'ya geldi. Muri burada aile ekonomisine katkıda bulunmak için sabahın ilk ışıklarında boyundan büyük el arabasını alıp atık kağıt toplamak için yollara düşüyor. Yaşıtları bugün okula gitse de o "Okula gitmek istemiyorum çünkü aç kalmak istemiyorum" diyor.
"EVE EKMEK GÖTÜRMEM GEREKİYOR"
Yaşı küçük olduğu için yorulan Ahmet Muri bir süre sonra el arabasının içinde uyuyakaldı. Muri'yi gören vatandaşlar ona bir şey olduğunu zannedip uyandırdı. Elindeki ayrana sarılıp uyuyakalan Muri, vatandaşlar tarafından uyandırılınca önce korktu ancak daha sonra kendine gelerek yaşadıklarını anlattı. Muri, 1 ay önce ailesiyle savaştan kaçıp Adana'ya geldiklerini, Suriye'de 3. sınıfta okuduğunu belirterek, "Burada okula devam etmiyorum çünkü aç kalmak istemiyorum. Benim çalışıp eve ekmek götürmem gerekiyor. Biz 3 kardeşiz bütün kardeşler bu işi yapıyoruz. Okula gitmek istiyorum ama yapacak bir şey yok" dedi.
Utanarak yüzünü kapatan Muri daha sonra el arabasıyla atık kağıt toplamak için gözden kayboldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.