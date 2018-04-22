Adana'da eski kamyonu sürekli arıza veren bir kişi aynı model ve marka başka bir kamyonun motor ve şasesini 2 bin 500 liraya satın alıp kendi kamyonuna takınca polise yakalandı.



İHA'nın haberine göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde park halindeki bir kamyondan şüphelenen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu aracı incelemeye aldı. Aracın motor şase numarası ile plakanın eşleşmediğini fark eden polis, bu numaraların hacizli olan bir başka kamyona ait olduğunu tespit etti.



Araç sahibi A. R. Ç. gözaltına alınırken, emniyetteki sorgusunda da her şeyi itiraf etti.



Kendisinin emekli olduğunu ve kamyonuyla nakliye işi yaparak, ailesinin geçimini sağlamaya çalıştığını anlatan A. R. Ç., “Kamyonum eski olunca sürekli arıza çıkartıyor, şase kısmı kırılıyordu. Bu arızaları yaptırmaktan artık bıkmıştım. 2015 yılında benim gibi şoförlük yapan S. adında biriyle tanıştım. Bana aracımla aynı marka motor ve şase olduğunu söyledi” dedi.



Motor ve şaseyi, 2 bin 500 lira karşılığında satın alıp, kendi imkanlarıyla kamyonuna taktığını belirten A. R. Ç., aracındaki defransiyel, damper, şoför kupası, ön ve arka dingilleri de bin 200 liraya bir hurdacıya sattığını itiraf etti.



"YAPTIĞIMIN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"



1992 model olan kamyonu 2015 yılında bu şekilde kullandığını kaydeden A. R. Ç., “Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum. Bilseydim kesinlikle yapmazdım. Çok pişmanım” savunmasını yaptı. Kamyona el konulup, yedi emine çekilirken, zanlı da ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

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