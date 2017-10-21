Hülya ve Bilal Görür çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Emre Görür (26), İstanbul'da fizyoterapi eğitimi gördükten sonra ailesinin Adana'nın Çukurova ilçesi Toros mahallesinde yaşadığı eve döndü.

İNTİHAR İÇİN KORKUNÇ PLAN HAZIRLADI

İHA'nın haberine göre, 6 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen genç, iddiaya göre kız arkadaşıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdi. Feci bir intihar planı yapan genç, pompalı tüfeğin tetiğini misina ile odasının kapı koluna bağlayarak tüfeğin namlusunu başına dayadı.

ANNESİ KAPIYI AÇINCA OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞ OLDU

Sabah saatlerinde anne Hülya Görür'ün oğlunun odasına girmek için kapı kolunu indirmesiyle tetik aşağı düştü ve tüfek ateş aldı.

EMRE GÖRÜR OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Emre Görür, başından aldığı tüfek saçmalarıyla olay yerinde can verdi. Gencin annesi ve babası sinir krizi geçirdi. Emre Görür'ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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