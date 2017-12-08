Adana'nın Kozan ilçesinde, Karayolları 56. Şube Şefliğinde yangın çıktı.

Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi'nde, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Şube Şefliği yerleşkesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

AA'nın haberine göre kısa sürede büyüyen alevler, şeflik binası ile garaj bölümünde kuruma ait araçları sardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

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