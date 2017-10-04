Adana'da girdikleri iş yerinden çelik kasa ve bilgisayar çalan hırsızlar, güvenlik kamerası görüntüsünü yok etmek için bilgisayar kasası yerine monitör çalınca yakayı ele verdi. Hırsızlık zanlısı kardeşler, görüntülerde kendilerini tanımayıp arkadaşlarını teşhis etti.
İHA'nın haberine göre, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesinde iş yeri bulunan Bekir Kırım, sabah işe geldiğinde bilgisayar, güvenlik kamerası monitörü ile çelik kasanın olmadığını fark edince polisi aradı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olayın aydınlatılması için Hırsızlık Büro Amirliğine talimat vererek özel ekip kurulmasını istedi. Deneyimli dedektiflerden oluşturulan özel ekip hemen iş yerine giderek inceleme başlattı. Yapılan incelemede, 4 kişinin iş yerine gelerek yan taraftaki kaynak bölümünün asma kilidini kesip içeri girdiğini daha sonra da yıkılmış duvardan aştıklarını belirledi. Polis incelediği güvenlik kamerasında 3 kişinin içeri girip bir kişinin ise gözcülük yaptığını tespit etti.
BİLGİSAYAR KASASI YERİNE MONİTÖRÜ ÇALDILAR
Hırsızlar önce içinde para olacağını düşündükleri çelik kasayı indirip el arabasına koyarak dışarı çıkardı. Daha sonra da iş yerinin bilgisayarını çaldı. Güvenlik kamerasını fark eden hırsızlar yakalanmamak için görüntüleri ortadan kaldırmak istedi. Ancak şaşkın hırsızlar güvenlik kamerasının kasası yerine monitörünü alıp götürdü. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
ARKADAŞLARINI SUÇLADILAR
Polis güvenlik kamerası görüntülerinden şahısların Mehmet (33) ve kardeşi Musa U. (28) ile Serdar D. (24) ve R.T. (17) olduğunu belirledi. Polis önce Serdar D.'nin Güzelevler Mahallesi'ndeki evine baskın yaparak zanlıyı yakaladı. Şahıs emniyetteki ifadesinde suçu kabul edip olayı gerçekleştirdikleri arkadaşlarının isimlerini verdi. Polis iki kardeş ve yaşı küçük olan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Polis tarafından yakalanıp emniyete getiren iki kardeş polise verdikleri ifadede hırsızlık olayını kabul etmedi. Ancak polis güvenlik kamerasını izletip "Bunlar siz değil misiniz?" diye sorduğunda zanlı kardeşler, "Hayır biz değiliz, görüntüdeki bir şahsı tanıdık o da Serdar D." diyerek görüntülerdeki şahısların kendileri olduğunu inkar etti.
"HIRSIZLIĞI YAPAN KIRMIZI TİŞÖRTLÜ ŞAHIS"
Ayrıca Musa U. iş yerinin önünden geçerken Serdar D.'nin bıçak çekerek elektrikli bisikletiyle kasa ve çuval içindeki eşyaları götürmesini istediğini bu nedenle korkup götürdüğünü söyledi. Mehmet U. ise mahallede birkaç kez Serdar D.'yi dövdüğünü bu nedenle kendisine iftira attığını ileri sürdüğü öğrenildi.
Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adli tıp birimine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şahıslardan üzerinde kırmızı tişört olan Musa U. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Ben değilim hırsızlığı yapan kırmızı tişörtlü şahıs" dedi.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken R.T.'nin arandığı öğrenildi.
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