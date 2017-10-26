Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde devrilen kamyonundan yara almadan kurtulan sürücü, aracın deposundan sızan akaryakıtı teneke kutuya biriktirdi.

AA'nın haberine göre, Yüksel Mert'in kullandığı kamyon, D-400 karayolu Polis Okulu Kavşağı'nda devrildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından aracından çıkartılan sürücü Mert, kazayı yara almadan atlattı. Aracındaki hasara bakan sürücü, bu sırada yakıt deposunun delindiğini fark etti. Akaryakıtın boşa akmasına engel olmak için kamyonundaki plastik bidonu ikiye bölerek deponun altına koyan sürücü, burada biriken yakıtı da teneke kutuya aktardı.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.