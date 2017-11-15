Adana'da kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Adana'da kendisini polis olarak tanıtıp, 'Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantınız var' diyerek 79 yaşındaki Günay D.,'den yarım kilo külçe altın, 10 bin lira para ve 1000 euro alan, 20 yaşındaki Emin A., "Bende vicdan ne gezer. Ben aileme, kendime acımıyorum" dedi.



DHA'nın haberine göre olay, 8 Kasım'da merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kendini polis olarak tanıtan Emin A., evinde oturan Günay D., yi arayıp, 'FETÖ ile bağlantınız var, adınız bazı olaylara karışmış, sizin masum olduğunuzu biliyoruz. Evinizde ne kadar altın ve para varsa vermeniz lazım" dedi. Bunun üzerine yaşlı kadın evinde bulunan yarım kilo külçe altın, 10 bin lira para ve 1000 euroyu olduğunu söyledi. Telefon görüşmesinin ardından, yaşlı kadının evine giden zanlı, parmak izi bırakmamak için kapıyı kıyafetiyle açtı. Güvenlik kamerasını görünce de, elindeki dövmesini gizledi. Günay D., poşet içine koyduğu altın ve paraları, polis sandığı Emin A.'ya verdi.



"80 BİN LİRAYI AĞACIN DİBİNE BIRAK"



Daha sonra Emin A., 65 yaşındaki Ömer T.,'yi aynı yöntemle arayıp paraların seri numarasının incelenmesi gerektiğinin söyledi. Bankada 80 bin lirasının olduğunu söyleyen Ömer T., zanlı ile merkez Seyhan İlçesi'ndeki Atatürk Parkı'nda buluştu. Uzaktan yaşlı adamı izleyen dolandırıcı, poşet içindeki paraları ağacın dibine bırakmasını söyledi. Parayı bırakan adam daha sonra evinin yolunu tuttu.



"EVİNİZİ DİDİK DİDİK EDERİM"



60 yaşındaki Belgin G.'yi de arayan Emin A., kadının 2 bileziği ve 13 bin lira parasının olduğunu öğrendi. Belgin G., evine gelen zanlıya paraları vermek istemeyerek, "Paraları burada inceleyin, eğer emniyete götürecekseniz ben de sizinle geleceğim" dedi. Bunun üzerine Emin A, "Benim iyi niyetimden faydalanma. Paraları vermezseniz, evinizi didik didik ederim" dedikten sonra para ve altınları alamadan ayrıldı.



50 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ



Mağdurların şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Olayların meydana geldiği bölgede 50 güvenlik kamerasını inceleyen uzman polisler, dolandırıcının kimliğini ve adresini tespit etti. Şafak vakti düzenlenen operasyonla Emin A, dedesinin evinde yakaladı.



"BENDE VİCDAN NE GEZER?"



Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı sorgusunda, "Sarhoştum, hiçbir şey hatırlamıyorum" iddiasında bulundu. Sağlık kontrolüne götürülen Emin A, gazetecilere, "Özenme çocuk ortam bozuk. Mahpushane gelsin deli sevdam. Babalar olmuş kurabiye, ne babalar gördük güle güle öldük. Memlekette baba benim. Ben kimseyi dolandırmadım, onlar bana dolandı. Benim alakam yok varsa cezamız yatarız. Bende vicdan ne gezer, ben kendime aileme acımıyorum. Fark ederse kahrolayım, giderim tek ayak üzerinde o cezaları yatarım" dedi.



İşlemlerinin ardından Emin A., adliyeye sevk edildi.

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