Adana'nın Kozan ilçesinde, sokak ortasında çıkan kavgada, tartıştığı Y.A. tarafından tabacayla vurulan 22 yaşındaki Mehmet Batuhan Dağlıoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



DHA'nın haberine göre, Adana'da, Y.A.'dan araç kiralayan Mehmet Batuhan Dağlıoğlu, iddiaya göre, aracı alkollü kullanırken, kaza yaptı. Araçta kaza nedeniyle ağır hasar meydana gelirken, Dağlıoğlu ile Y.A. arasında da tartışma çıktı. Y.A.'nın araç kiralama yaptığı iş yerine, geçen cumartesi günü silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili çalışma yürüten polis, Buğrahan Akgedik, Seyfi Dökgöz, Tolgahan Şahin ve Abdullah Güngör isimli kişileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilen 4 kişi, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



İŞ YERİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA



Mahkeme sonrası Mehmet Batuhan Dağlıoğlu, Y.A. ile haberleşerek, Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi Göç Yolu üzerindeki iş yerinin önünde buluştu. İkili burada yine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A., yanında taşıdığı tabancayla Dağlıoğlu'na ateş etti. Sol omuzundan yaralanan Dağlıoğlu, çevredekiler tarafından araçla Kozan Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. Mehmet Batuhan Dağlıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.A., E.A. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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