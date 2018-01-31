Adana'da eşine ve 6 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı ileri sürülen kadın hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 dava açıldı.
Kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü 25 yaşındaki Ümmühan A. hakkında 5 kez evden 200 metre uzaklaştırma cezası aldırtan 42 yaşındaki Sabit A'nın, "yaralama ve hakaret" suçlarından yaptığı 3 suç duyurusu hakkında başlatılan soruşturmalar tamamlandı. Cumhuriyet savcılarının "Eşe karşı silahla basit yaralama, hakaret ve çocuğa şiddet" suçlarından hazırladığı iddianameler, 2, 8 ve 15. Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edildi. Ümmühan A'nın eşe şiddet ve hakaretten 6 yıl 6 ay, 6 yaşındaki oğluna şiddet uygulamaktan da 1 yıl 6 ay hapsi istendi.
Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın iddianamesinde, Sabit A. ile eşinin boşanma aşamasında oldukları belirtildi.
Sabit A'nın 12 Ekim 2017'de evine gelen tanımadığı bir erkek tarafından karnından bıçaklanarak yaralandığı anlatılan iddianamede, "Faili meçhul şahsın Sabit A'yı yaraladığı sırada 'Sen onu sahipsiz mi sandın?' dediği. Olaydan bir gün sonra da şikayetçinin eşi Ümmühan'la evine yakın bir yerde karşılaştıkları, şüphelinin eşinin boğazını sıkarak darbettiği ve kendisini yaralayan kişiyi gönderdiğini söylediği, delillere göre sanığın üzerine isnat edilen suçun sabit olduğu anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.
Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianamede de sanığın 3 Kasım 2017'de eşini taşla darbettiğine dikkati çekildi.
Diğer iddianamede ise kadının 13 Aralık 2017'de 6 yaşındaki oğlunu değnekle yüzüne ve beline vurarak yaraladığı, ayrıca eşi Sabit'e de hakaret ettiği kaydedildi.
"İLK ZAMANLAR DÖVÜYORDU ŞİMDİ TEHDİT EDİYOR"
Sabit A, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Ümmühan ile ayrı yaşadıklarını belirterek kadının sık sık yanında birileriyle gelip kendisini darbettiğini ileri sürdü.
Eşi hakkında 5 kez evden uzaklaştırma cezası aldırtmasına rağmen karısının verilen kararlara uymadığını iddia eden Sabit A, "İlk zamanlar dövüyordu, şimdi ise küfür ve tehdit ediyor. Kendisine karşı suç işletip cezaevine girmemi istiyor. Ona el kaldırmayacağım ancak ben de 'yeter artık' diyorum. Nasıl erkekler kadınlara şiddet uyguladığı zaman anında tutuklanıyorsa, bana şiddet uygulayan eşim de tutuklansın. Artık, dayak, hakaret ve tehditlerinden bıktım. Allah rızası için savcılarımız bu kadını durdursun." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.