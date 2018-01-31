Adana'da eşine ve 6 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı ileri sürülen kadın hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 dava açıldı.



Kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü 25 yaşındaki Ümmühan A. hakkında 5 kez evden 200 metre uzaklaştırma cezası aldırtan 42 yaşındaki Sabit A'nın, "yaralama ve hakaret" suçlarından yaptığı 3 suç duyurusu hakkında başlatılan soruşturmalar tamamlandı. Cumhuriyet savcılarının "Eşe karşı silahla basit yaralama, hakaret ve çocuğa şiddet" suçlarından hazırladığı iddianameler, 2, 8 ve 15. Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edildi. Ümmühan A'nın eşe şiddet ve hakaretten 6 yıl 6 ay, 6 yaşındaki oğluna şiddet uygulamaktan da 1 yıl 6 ay hapsi istendi.



Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın iddianamesinde, Sabit A. ile eşinin boşanma aşamasında oldukları belirtildi.



Sabit A'nın 12 Ekim 2017'de evine gelen tanımadığı bir erkek tarafından karnından bıçaklanarak yaralandığı anlatılan iddianamede, "Faili meçhul şahsın Sabit A'yı yaraladığı sırada 'Sen onu sahipsiz mi sandın?' dediği. Olaydan bir gün sonra da şikayetçinin eşi Ümmühan'la evine yakın bir yerde karşılaştıkları, şüphelinin eşinin boğazını sıkarak darbettiği ve kendisini yaralayan kişiyi gönderdiğini söylediği, delillere göre sanığın üzerine isnat edilen suçun sabit olduğu anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.



Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianamede de sanığın 3 Kasım 2017'de eşini taşla darbettiğine dikkati çekildi.



Diğer iddianamede ise kadının 13 Aralık 2017'de 6 yaşındaki oğlunu değnekle yüzüne ve beline vurarak yaraladığı, ayrıca eşi Sabit'e de hakaret ettiği kaydedildi.

"İLK ZAMANLAR DÖVÜYORDU ŞİMDİ TEHDİT EDİYOR"



Sabit A, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Ümmühan ile ayrı yaşadıklarını belirterek kadının sık sık yanında birileriyle gelip kendisini darbettiğini ileri sürdü.



Eşi hakkında 5 kez evden uzaklaştırma cezası aldırtmasına rağmen karısının verilen kararlara uymadığını iddia eden Sabit A, "İlk zamanlar dövüyordu, şimdi ise küfür ve tehdit ediyor. Kendisine karşı suç işletip cezaevine girmemi istiyor. Ona el kaldırmayacağım ancak ben de 'yeter artık' diyorum. Nasıl erkekler kadınlara şiddet uyguladığı zaman anında tutuklanıyorsa, bana şiddet uygulayan eşim de tutuklansın. Artık, dayak, hakaret ve tehditlerinden bıktım. Allah rızası için savcılarımız bu kadını durdursun." diye konuştu.

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