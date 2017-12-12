Adana'da kokoreç siparişi verip bekleyen Mustafa Türksev'in üzerine trafik lambası direği devrildi. Olayda Türksev'in omzunda 2 kırık oluşurken kafasına da 7 dikiş atıldı.

İHA'nın haberine göre olay, geçen pazar günü gece 01:18'de Seyhan ilçesindeki bir kokoreççide meydana geldi. İddiaya göre, eczanede kalfa olarak çalışan 30 yaşındaki Mustafa Türksev, gece yemek yemek için kokoreç dükkanına gitti. Siparişi verdikten sonra Türksev, kokoreççi Nuri Altıntop ile sohbet etmeye başladı. Bu sırada caddede 2 araç kaza yaptı. Bir araç direksiyon hakimiyetini kaybedip dükkanın yanında bulunan trafik lambası direğine çarptı. Direkte tezgah önünde bulunan 3 kişinin üzerine devrildi. Tezgahta bulunan 2 kişi kaçabilirken Türksev kaçamayıp direğin altında kaldı. Kaza sonucu Mustafa Türksev'in omzunda 2 kırık oluşurken kafasına da 7 dikiş atıldı.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

20 gün iş göremez raporu alan Türksev, ölümden döndüğünü belirterek, "Kokoreç sipariş ettim. Daha sonra biraz muhabbet ettik. O andan sonra arabanın kaza yaptığını gördüm. Geldi üzerimize zor kaçtık. O anda zaten araba trafik ışıklarına çarpmıştı, oda bizim kafamıza düştü. Omzumda 2 kırık var. 20 gün böyle yatacağım. Kafamda 6-7 dikiş var. Ölümden döndük" diye konuştu.

Araç sürücüsünün içkili olduğunu da iddia eden Türksev, hakkını iyileştikten sonra arayacağını belirterek, "Doktora gidip gelmekten daha rapor alamadım ama hakkımı arayacağım. İçkili araç sürenler için birçok şeyin yapılmasını istiyorum. Şikayetçi olacağım. Eczanede çalışıyorum, 20 gün işe gidemiyorum. Hakkımı arayacağım sonuna kadar" ifadelerini kullandı.

Kokoreççi Nuri Altıntop ise, "2 araba kaza yapıyor sonra bir araba direği deviriyor. Ben kaçtım o sırada ama insanların kafasına geldi direk. O gün akşam, kokoreç yemeye gelen insanlara zehir oldu" şeklinde konuştu.

Devrilen trafik lambası direğinin ise yeniden dikildiği görüldü.

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