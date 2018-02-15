Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş kooperatifinin başkanı uğradığı silahlı saldırıda yaralandı, 2 kişi tutuklandı.



AA'nın haberine göre, Meydan Dolmuşları Kooperatif Başkanı 34 yaşındaki Yalçın Buğdaycı, Kuruköprü Mahallesi 3310 Sokak'taki bir kahvehanede uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Buğdaycı, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Buğdaycı'nın 3 ay önce kendisinden haraç istediği ileri sürülen 29 yaşındaki Hasan B. ile aralarında husumet bulunduğunu belirledi.



Ekipler soruşturmayı bu yönde genişletirken, olayda silahı kullandığı tespit edilen 21 yaşındaki Batuhan Ç. emniyete giderek teslim oldu. Olayın azmettiricisi olduğu gerekçesiyle aranan Hasan B. ise Mersin'de yakalandı. Batuhan Ç'nin ifadesinde, Buğdaycı'yı kendisine küfrettiği gerekçesiyle vurduğunu söylediği öne sürüldü. Hasan B. ise hakkındaki azmettirme iddiasını kabul etmedi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER