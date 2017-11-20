Adana'da köprü üzerinde tıraş keyfi

DHA'nın haberine göre, Adana'da berber dükkanı olan Kürşat Çağlıyan, müşterilerinin tıraş olurken sıkıldığını fark edince, ilginç bir çözüm buldu.

KÖPRÜ ÜZERİNDE TIRAŞ

Çağlıyan, Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olan Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü'nde bir arkadaşının saçını kesip, sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yayılan görüntüleri izleyenler, Kürşat Çağlıyan'ı arayarak aynı yerde tıraş olmak istediklerini söyledi.

ÖZEL BERBER KOLTUĞUNDA, İSTEDİKLERİ YERDE TIRAŞ



Her gün çok sayıda kişinin arayıp, değişik alanlarda tıraş olmak istediğini de belirten Çağlıyan, "Müşterilerimizi özel berber koltuğunda, istedikleri yerde tıraş ediyoruz. Bunun ücreti biraz farklı, doğaya karşı tıraş olup farklı bir deneyim yaşıyorlar. Ancak en çok istek köprü üzerinde tıraş için geliyor." dedi.

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