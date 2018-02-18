Adana Cumhuriyet Başsavcılığı cinsel istismar ve cinsel saldırıya uğrayan 4.5 yaşındaki kız çocuğun öldüğüne yönelik çıkan haberlerin asılsız olduğunu, küçük kızın hayati tehlikesinin olmadığı yönünde Medya İletişim Bürosu'ndan yazılı bir açıklama yaptı.





DHA'nın haberine göre, küçük kızın öldüğüne ilişkin bazı yayın organlarında ve sosyal medyada çıkan haberlerin asılsız olduğu belirterek, yaşanan olayın toplumu derin bir üzüntüye boğduğu ve her kesimde tepkiye neden olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mağdurun herhangi bir hayati tehlikesi bulunmayıp, ailesi ile birlikte Hatay'da yaşamaya devam etmektedir. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanan şüpheli ise Adana dışındaki bir ceza infaz kurumunda tutuklu bulunmaktadır. Şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmanın en kısa sürede tamamlanarak kamu davası açılıp adaletin tecellisinin sağlanması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir" denildi.Tutuklanan Sedat Keser'in ise güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan cezaevinde tek kişilik hücrede olduğu belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER