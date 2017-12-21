Adana'da liseli bir genç kız hırsızlık suçundan bir süre önce cezaevine girip çıktıktan sonra kendisini ziyarete gelmeyen arkadaşını diğer arkadaşlarıyla birlikte darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, olay, Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki Buse D. okuldan eve geldiğinde anne Nurten A. kızının darp edildiğini görünce ne olduğunu sordu. Genç kız okuldan arkadaşlarının kendisini darp ettiğini söyledi. Bunun üzerine anne, Fatih Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu. Genç kız, "Bir süre önce liseden arkadaşımız M.K.'nın bazı suçlardan kaydı vardı en sonda hırsızlık suçundan cezaevine girip çıktı. Ben M.K. cezaevindeyken ziyaretine gitmedim. Çıkınca bu nedenle arkadaşları Burcu K., Özge Y. ve K.B. ile birlikte beni okuldan alıp M.K'nin evine götürüp burada darp edip bıraktılar. En son da okul çıkışında Toros Mahallesi'nde beni sokakta darp ettiler" diye olayı anlatıp şikayette bulundu.

Polis bunun üzerine haklarında şikayet olan kız öğrencileri okulda gözaltına aldı. Yaşı küçük olan iki kız öğrenci çocuk şube müdürlüğüne teslim edilirken, yaşı büyük olan iki kız öğrencinin ise Fatih Polis Merkezinde ifadesi alındı. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen kızlardan biri basın mensuplarına saldırırken, diğerleri hangi televizyonda çıkacaklarını sordu. Öğrenciler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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