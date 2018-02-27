Adana'da mendil satan kıza taciz iddiası

Adana'da trafik ışıklarında mendil satan 10 yaşındaki kıza 5 lira verip taciz etmek istediği iddia edilen 2 kişiyi, çevredekiler linç etmek istedi. Polisin güçlükle kurtardığı 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Kent merkezindeki trafik ışığında mendil satan kız çocuğunun yanına gelen Adil E. (20) ve beraberindeki S.E. (17), iddiaya göre küçük kıza 5 lira verip taciz etti, civardaki harabe eve götürmeyi teklif etti. DHA'nın haberine göre; küçük kızın çığlık atması üzerine 2 şüpheli kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine çevredekiler 2 şüpheliyi yakalayıp dövmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüphelileri linçten kurtarıp, yakındaki polis merkezine götürdü.



Küçük kızın yakınları karakol önüne gelerek, tacizcilerin idam edilmesini istedi. Karakola gelen psikologla sohbet ettikten sonra küçük kız, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Şüpheli Adil E. ise sorgusunda, yanlış anlaşıldığını, küçük kızdan mendil almak istediğini söyledi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

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