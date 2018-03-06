Adana'da 4 üniversite öğrencisi tarafından minibüste dövülen işitme engelli Agit Acun'a, 'yaralama' ve 'hırsızlık' suçlamasıyla 4 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.



DHA'nın haberine göre olay, geçen 11 Ocak'ta, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan işitme engelli Agit Acun, izin alıp, hastaneye gitti. Hastane çıkışı evine gitmek için minibüse binen Acun, arka koltukta oturan 4 kişi tarafından dövüldü. Kısa sürede yakalanan şüpheli üniversite öğrencileri Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay, İsmail Kaçmaz ile Ahmet Bedir tutuklandı. İlk duruşmada mahkeme, sanıklar Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay ve Ahmet Bedir'i 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanık İsmail Kaçmaz'ın ise beraatına karar verdi.

Olayla ilgili tutuklu Ahmet Günsel'in annesi Kezban Günsel, Agit Acun'un oğlunun cüzdanından 280 lirasını çaldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Ahmet Günsel'in ailesinin iddiası üzerine güvenlik kameraları tekrar incelemeye alındı. Minibüsteki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavgadan sonra saldırganlar araçtan inince yolcular yere düşen bir cüzdanı Acun'a veriyor, o da alıp, montunun cebine koyuyor.

Agit Acun'un şikâyet için o gece geldiği merkez Seyhan ilçesindeki Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'nin güvenlik kamerası da incelendi. Polis merkezinin girişindeki görüntülerde, Acun, arkasına dönüp, minibüste kendisine verilen cüzdanı açıp, kontrol ediyor ve içindeki parayı alıp, cebine koyuyor. Agit Acun, ardından polis merkezi kapısında bir kişi ile konuşup, içinden para aldığı cüzdanı polislere teslim ediyor. Agit Acun ise cüzdanın kendisine ait olduğunu, parayı da sigara almak üzere cüzdandan çıkardığını söyledi.

4 YIL HAPSİ İSTENDİ



Cumhuriyet savcısı, olay sırasında Acun'un Günsel'e vurduğu ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla ilgili şikayetçi tarafın uzlaştırmayı kabul etmemesi üzerine hazırladığı iddianameyi tamamladı. Adana 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafındanda kabul edilen iddianamede, Acun'a, basit yaralama suçundan 1 yıl, hırsızlıktan da 3 yıl olmak üzere toplam 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İddanamade, 'Agit Acun'un da Ahmet Günsel'e vurarak basit tıbbi müdahaleyle giderilir şekilde yaraladığı, olay sonrası ise dolmuş sürücüsü, Günsel'in düşürdüğü cüzdanı Agit'in düşürdüğünü sanarak ona verdiği, Agit'in dayak üzerine şikayet için gittiği polis merkezinin bahçesinde cüzdan içinden 280 lirayı alıp cebine koyduktan sonra cüzdanı polise teslim ettiği, böylece Agit Acun'un haksız tahrik etkisiyle Günsel'e karşı basit yaralama ve hırsızlık suçlarını işlediği anlaşılmıştır' ifadelerine yer verildi.

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