Adana'da öğrenci servis aracına pompalı tüfekle 5 el ateş eden bir kişi polisten kaçamayacağını anlayınca intihar etti.

İHA'nın haberine göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Aykut A. kız meselesi yüzünden içinde 10 öğrenci bulunan özel bir okula ait olan servis aracını Karacaoğlan Mahallesi ara sokaklarda beklemeye başladı. Servis aracı geldiği sırada A. peş peşe içinde öğrencilerin olduğu midibüse ateş etti. Öğrenciler büyük bir korku yaşarken sürücü Mehmet Ali Yüksel aracı durdurmayarak devam etti. Bu arada midibüsün kapı camı, yolcuların olduğu camlar kırıldı. Yüksel açılan ateş sonucu yaralandı. Sürücü yaralanmasına rağmen çocukları kurtarmak için midibüsü olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzağa götürdü. Yüksel'in yaralandığı gören öğrenciler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİSE ATEŞ AÇTI

Saldırganı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şahsı sokak arasında kıstırdı. Polise ateş açan şahıs bir fırına girerek buradakileri ölümle tehdit edip dışarı çıkardı. Fırına giren şahıs ile polis arasında silahlı kavga başladı. Bir süre sonra içeriden bir el ateş sesi geldiğini duyan ekipler, fırına girdiklerinde zanlının ağzına sıkarak intihar ettiğini gördü.

Bu arada, servis aracında bulunan öğrencilerin velileri olay yerine geldi. Öğrenciler başka bir servis aracıyla olay yerinden uzaklaştırılırken, sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER